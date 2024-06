Furto in villa sventato a Reana del Rojale, ladri in fuga

Furto in villa sventato questa mattina a Reana del Rojale. Erano da poco passate le 6, quando una pattuglia della Polizia Locale, in perlustrazione contro l’abbandono illecito dei rifiuti, ha notato dei movimenti sospetti attorno a una casa isolata di via Borgo Agosto.

Avvicinandosi, gli agenti hanno sorpreso due individui intenti a caricare un elettrodomestico nuovo su un furgone bianco. L’intervento tempestivo ha impedito il furto, ma i malviventi sono riusciti a fuggire, causando ingenti danni al portone d’ingresso e alla porta finestra del soggiorno. La Polizia Locale proseguirà le indagini per identificare i responsabili, avvalendosi del sistema di videosorveglianza e dei lettori targa.

Il Commissario Capo Massimo Pascottini ha elogiato l’impegno e il coraggio del suo team, composto da tre operatori, sottolineando i rischi affrontati nonostante la mancanza di armi.