Fusco vs Montanari, i punti principali per il post Pinton

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stretta di mano questo pomeriggio tra i due professori che si sono candidati a guidare l’Università di Udine per i prossimi 6 anni. La sfida per la conquista di Palazzo Antonini Maseri è partita questo pomeriggio con la presentazione dei programmi di Angelo Montanari, prorettore vicario all’inizio del mandato di Pinton, e della docente Fabiana Fusco, direttrice del Dipartimento di lingue e letterature.

Approccio più “umanistico” e partecipativo quello di Fusco, più manageriale quello di Montanari. Entrambi dovranno affrontare sfide non semplici, come il calo demografico, la concorrenza delle università telematiche e la riduzione dei finanziamenti. Tre i punti chiave su cui puntare, a partire dalla ricerca di qualità. Tuttavia, emergono alcune differenze. Fusco adotta una visione più orientata all’inclusione e alla partecipazione, con un focus particolare sul benessere della comunità universitaria e sulla governance condivisa. Montanari, invece, sembra privilegiare l’aspetto organizzativo e la gestione delle risorse. Sul fronte della didattica, entrambi propongono metodologie innovative e attenzione alle esigenze del mondo del lavoro, ma Montanari pone un’enfasi particolare sull’orientamento e il tutoraggio degli studenti.

Le votazioni per decidere la linea che l’ateneo friulano dovrà seguire per il post Pinton si svolgeranno in modalità elettronica il 19 marzo, il 2 e 9 aprile. Eventualmente il 16 aprile si terrà il ballottaggio. Per essere eletti bisogna raggiungere la maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Nella seconda e terza votazione il quorum dei voti esprimibili si abbassa al 40%.

Circa 1200 gli elettori, ma le preferenze del personale dirigente e tecnico-amministrativo valgono solo il 12% rispetto a quelle di ricercatori e professori ordinari e associati.