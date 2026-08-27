Futuro Nazionale, tessere ad insaputa: “Pronta una denuncia”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una denuncia formale per tesseramento a propria insaputa sta per travolgere Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, in seguito a un caso scoppiato nel Friuli Occidentale sull’asse Azzano Decimo-Prata. A preannunciare le vie legali è Mihai Tudose, esponente di Sinistra Italiana e appartenente alla comunità rumena, il quale assicura che i suoi genitori presenteranno un esposto non appena rientrati dalle vacanze in Romania, sostenendo che “abbiano agito in assoluta buona fede e siano stati inequivocabilmente fregati dopo aver trovato due tessere del movimento nella cassetta della posta senza aver mai fatto richiesta né pagato le quote”.

Secondo il racconto dello stesso Tudose, la consigliera comunale di Prata di Pordenone, Gabriela Bulai – ex leghista ora passata con Vannacci – avrebbe chiesto i loro documenti con altre scuse per poi registrarli a loro insaputa.

Di parere opposto la stessa Bulai, che si dice pronta a dimostrare la correttezza del proprio operato carte alla mano, spiegando come i due coniugi siano stati loro stessi a recarsi a casa sua per dare il proprio consenso e liquidando le accuse del figlio come una reazione dettata, forse, dall’invidia politica per via delle sue iniziative sul territorio. “Questo – è l’amaro commento di Bulai – è quanto succede, purtroppo, a chi fa del bene. Sono una persona corretta, che cerca di aiutare chi ne ha bisogno. Sono riuscita a far riportare in Friuli trattori che erano stati rubati in Romania. Mi viene da pensare che qualcuno agisca contro di me per pura invidia”.