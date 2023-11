Aula Fvg: sì a più cure palliative, no al suicidio medicalmente assistito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. No al suicidio medicalmente assistito, sì al potenziamento delle cure palliative. In consiglio regionale finisce così, senza nessuna intesa bipartisan sul tema del fine vita. La lunga e articolata discussione sui testi proposti da una parte da Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica FVg) dall’altra da Carlo Bolzonello (Lista Fedriga) non è approdata un documento unitario. Troppo distanti le posizioni tra i due poli: da una parte il blocco del Centrosinistra che, forte della sentenza della Corte Costituzionale del 2019, auspica una legge regionale che regoli il suicidio medicalmente assistito, in attesa di un intervento del Parlamento e in linea con i contenuti della proposta di legge popolare firmata in Fvg da 8mila cittadini.

Dall’altro il Centrodestra che, rafforzato dal recente intervento dell’Avvocatura, nel metodo considera impercorribile la strada della norma regionale – materia nazionale come ha ribadito in aula lo stesso governatore Massimiliano Fedriga – e nel merito punta sul rafforzamento delle cure palliative e della terapia del dolore per i malati terminali. Il dibattito ha fatto comunque emergere alcune voci dissonanti rispetto alle linee-guida dei rispettivi schieramenti, quelle di Roberto Novelli di Forza Italia da una parte, personalmente favorevole al suicidio medicalmente assistito, e quelle di Francesco Russo e Andrea Carli del Pd dall’altra, contrari a una legge regionale sul fine vita e unici due consiglieri di Opposizione a non firmare la mozione Bullian. In coerenza con la loro posizione, Russo e Carli non hanno partecipato al voto sul testo presentato dal consigliere del Patto-Civica, che è stato così bocciato. L’intero Centrosinistra invece non ha partecipato al voto sulla mozione Bolzonello, approvata con i sì del Centrodestra e bocciata esplicitamente dal solo Furio Honsell di Open.