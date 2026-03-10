Al via la prima edizione di “Fvg Dance Vibes – La danza che crea connessioni”, festival dedicato alla danza e alla gioventù, che debutterà sabato 14 marzo alle 20.30 al Teatro della Corte di Osoppo, ripromettendosi di divenire in futuro un appuntamento fisso e anche itinerante. Ideato da un gruppo di direttrici e direttori di scuole di danza della regione, legate tra loro per aver frequentato percorsi pedagogici comuni e per aver già collaborato in passato in progetti artistici, la manifestazione -come suggerisce il sottotitolo- è pensata per dare spazio ai ragazzi che si avvicinano al meraviglioso mondo della danza, i quali, in un clima sereno e non competitivo, avranno l’opportunità non solo di esibirsi, ma anche di condividere la propria passione con coetanei provenienti da diverse realtà formative del Friuli Venezia Giulia. Undici le scuole di danza partecipanti, da tutte 4 le province della regione, con oltre 160 ballerini, che godranno dell’ospitalità di Anà-Thema Teatro nella splendida cornice del Teatro della Corte. Ospite d’onore della serata sarà il Liceo Coreutico Uccellis di Udine, nell’ottica di una proficua quanto naturale collaborazione, chiamato a interpretare una coreografia inedita, di stile contemporaneo, della docente Alessia Trovato, dal titolo

Flower’s reborn

. In scena Scuola di danza Ceron e Abidance di Udine, Arteffetto di Trieste, Spazio Danza di Tarvisio, Centrodanza Isadora di S.Vito al Tagliamento StudioDanza di Maniago, Ballet School di Pordenone, Vitality di Fagagna, StudioDanza di Palmanova, Tersicore di Gorizia e Monfalcone, The Lab di Staranzano. La serata ha il coordinamento artistico di Erica Modotti. Info: [email protected].