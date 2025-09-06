Fvg in piazza per chiedere lo stop alla guerra a Gaza

Stop agli attacchi su Gaza e stop alle armi a Israele tramite i porti della regione. Circa 400 persone, secondo i dati forniti dalla Questura, si sono trovate sul molo Audace a Trieste per sostenere la missione della Global Sumud Flotilla che sta navigando verso la Palestina per portare aiuti umanitari e contemporaneamente chiedere la fine degli attacchi sulla striscia da parte di Israele. Presenti semplici cittadini ma anche esponenti politici del Partito democratico, di Adesso Trieste e di altri movimenti oltre a diverse sigle sindacali e associazioni come Emergency.

Tante le anime della manifestazione da chi si limita a chiedere lo stop ai bombardamenti a chi invece è andato all’attacco di Israele e degli accordi economici che vedono il porto di Trieste collegato con Haifa.