FVG, mercato del lavoro in crescita: balzo del lavoro stabile tra donne e over 50

Nei primi cinque mesi dell’anno, il mercato del lavoro del Friuli-Venezia Giulia mostra segnali di vitalità relativamente inaspettati. Il saldo tra assunzioni e cessazioni nel lavoro dipendente si attesta a quasi +31.000 unità, un dato che supera quello registrato nello stesso periodo del 2024 (+28.500) e anche quello del 2019 (+28.800), prima della pandemia. Sin dai primi mesi di quest’anno la crescita è stata trainata dal lavoro stabile, che è tornato adaumentare dopo la fase di rallentamento registrata tra la fine del 2023 e tutto il 2024.

Boom di assunzioni stabili: saldo positivo per oltre 5.400 posti

Nel complesso, le assunzioni effettuate nel periodo gennaio-maggio 2025 sono state 91.446, in aumento dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 15% rispetto al 2019. Le cessazioni, al contrario, segnano un calo dell’1,3%, contribuendo a rafforzare il bilancio positivo.

Non è solo la quantità a sorprendere, ma anche la qualità dei nuovi rapporti di lavoro. Nel 2024 i lavoratori a tempo indeterminato registrati dall’Istat sono 369.869, pari all’87% degli occupati dipendenti. Nei primi mesi dell’anno, le assunzioni stabili e le trasformazioni da contratto a termine crescono sensibilmente: +5,2% le nuove assunzioni a tempo indeterminato, +5,7% le trasformazioni contrattuali. Calano invece le cessazioni, in flessione dell’1,9%. Il saldo complessivo del lavoro stabile segna così un risultato positivo: +5.413 posizioni.

Donne e over 50 protagonisti della stabilizzazione

La dinamica del lavoro stabile appare particolarmente favorevole per le donne, che registrano un incremento del +9% delle assunzioni a tempo indeterminato, contro il +2,8% degli uomini. Anche per quanto riguarda le trasformazioni, la crescita è omogenea tra generi (+5,7%).

In termini di età, il mercato del lavoro regionale mostra una polarizzazione: aumentano le assunzioni stabili tra i giovani tra i 15 e i 24 anni (+3,4%), con un picco nella fascia 20-24 anni (+7%), e allo stesso tempo tra i lavoratori più maturi, soprattutto i 50-54enni (+11,5%) e i 55-59enni (+16,2%). Le trasformazioni contrattuali premiano in particolare i giovanissimi (+22%) e i lavoratori tra i 30 e i 34 anni (+12,7%), ma anche gli over 55 (+15,4%).

Settori trainanti: sanità, finanza, logistica

L’incremento del lavoro stabile coinvolge in modo eterogeneo i settori economici. In testa, per ritmo di crescita delle assunzioni a tempo indeterminato, troviamo: il settore Sanità e assistenza sociale: +50%; Finanza e assicurazioni: +42%; Trasporto e magazzinaggio: +19%; Commercio e terziario nel complesso: +12,2%

Nel caso delle sole trasformazioni contrattuali, si osservano crescite significative nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (+18%) e nei servizi di supporto alle imprese (principalmente servizi di pulizia), con un +13,4%.

Dimissioni in calo, ma il turnover resta elevato

Le dimissioni volontarie risultano in calo del 6,6% rispetto al 2024, anche se si mantengono su volumi elevati. Questo dato segnala un parziale rallentamento della mobilità professionale post-pandemica, ma anche la persistenza di un mercato del lavoro dinamico, in cui il turnover rimane elevato e in molti casi funzionale a processi di riqualificazione o riallineamento delle carriere.

Le imprese cambiano strategia per attrarre lavoratori

Il dato più significativo del 2025 è l’inaspettata ripresa del lavoro stabile, avvenuta in un contesto macroeconomico che non brilla per certezze. Dopo il forte incremento registrato tra il 2021 e il 2022, come risposta al rimbalzo post-pandemico del PIL, il 2023 aveva segnato una fase di stagnazione del lavoro a tempo indeterminato. Ora, però, si apre una nuova fase, che sembra avere radici più strutturali.

Secondo Carlos Corvino, Responsabile dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro:

«Il ritorno alla crescita del lavoro stabile è un segnale molto interessante. In un momento in cui l’economia rimane incerta, non sono i cicli economici a spiegare l’espansione, ma piuttosto due dinamiche convergenti: da un lato l’invecchiamento della forza lavoro, che impone un ricambio generazionale per sostituzione; dall’altro, un cambiamento di approccio da parte delle imprese, che si trovano costrette ad alzare la qualità dell’offerta – in termini di stabilità e condizioni contrattuali – per attrarre e trattenere il personale di cui hanno bisogno. Si tratta di un passaggio importante, che potrebbe segnare una transizione strutturale nel mercato del lavoro regionale».