Fvg Pride cambia data e lancia frecciatina agli Alpini

GUARDA IL VIDEO Fvg Pride fa un passo indietro, per farne uno avanti. Scenderà in piazza a Udine, ma in una data diversa da quella inizialmente indicata, ovvero il 26 settembre, giorno nel quale nel capoluogo friulano era stato precedentemente programmato il raduno sezionale degli Alpini. Proprio le penne nere avevano dato un ultimatum al Comune: o noi o loro.

Questa mattina gli organizzatori del Pride hanno incontrato diversi esponenti della giunta comunale. Nel primo pomeriggio, in una nota, hanno comunicato la decisione di spostare la data, non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La presidente di Fvg Pride, Alice Chiaruttini, parla di critiche e ultimatum che mettono in discussione la presenza stessa del Pride nello spazio pubblico, di dichiarazioni preoccupanti e distanti dai principi di convivenza democratica. “Il Pride – dichiara – nasce per affermare diritti, dignità e libertà e non può essere ridotto o definito da logiche di esclusione”.

FVG Pride – aggiunge Ambra Canciani, vicepresidente di Fvg Pride – ha scelto di non entrare in una contrapposizione costruita su queste basi e di riposizionare la data della manifestazione, per garantire che il Pride si svolga nelle migliori condizioni, in uno spazio inclusivo, partecipato e sicuro per tutte le persone. È una scelta che nasce da un’assunzione di responsabilità verso la nostra comunità e verso le migliaia di persone che ogni anno attraversano il Pride, e non da una logica di esclusione che non ci appartiene. Riteniamo che la società civile – conclude – sia molto più avanti di quanto emerso in questi giorni.

La nuova data del Pride sarà comunicata nei prossimi giorni.