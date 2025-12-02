Fvg Strade e Autostrade Alto Adriatico unite nelle analisi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Monitorare i flussi in modo coordinato per arrivare a capire quali sono le opere strategiche in Friuli Venezia Giulia. L’accordo sottoscritto tra Autostrade Alto Adriatico ed Fvg Strade punta a realizzare un qualcosa che va oltre i numeri, lo fa intendere l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, la quale ha battezzato l’intesa spiegando che «Grazie ai dati dinamici saremo in grado di comprendere in modo sempre più puntuale come si sviluppano i flussi di traffico e quali infrastrutture risultano davvero necessarie, penso ad esempio agli assi Cimpello-Sequals-Gemona, per i quali stiamo completando gli studi. Avere un quadro informativo integrato sull’intera rete stradale e autostradale, inclusi incidenti ed emergenze, ci permetterà di introdurre meccanismi preventivi, anticipare le criticità e migliorare la capacità predittiva» conclude.

Va ricordato che già oggi Autostrade Alto Adriatico ed Fvg Strade collaborano avendo la prima competenze specifiche sulle progettazioni.