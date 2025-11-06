  • Aiello del Friuli
Cronaca
La nostra regione conta 55,4 persone oltre i cento anni ogni 100 mila abitanti

Fvg sul podio delle regioni più longeve, con Gorizia terza provincia in Italia

La provincia isontina in classifica è dietro solo Isernia e Nuoro
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia è una delle tre regioni in cui si vive più a lungo in Italia, e Gorizia è pure sul gradino più basso del podio tra le province dal tasso di longevità più alto lungo lo Stivale. A stabilirlo è il rapporto Istat “I centenari in Italia al 1o gennaio 2025”, pubblicato oggi, che evidenzia come la nostra regione si collochi al terzo posto in Italia con 55,4 persone oltre i cento anni ogni 100 mila residenti, dietro solo a Molise e Liguria che toccano rispettivamente quota 61 e 59,4 in questa speciale classifica. Tra le province, spicca Gorizia: se Isernia presenta la più alta concentrazione di centenari col dato di 78,7 ogni cento mila abitanti, il territorio isontino è terzo a quota 63,5 a pari merito con Siena subito dietro Nuoro che raggiunge il dato di 65,5.

Dallo studio Istat emerge come, alla data dell’1 gennaio scorso, fossero 19 – quattro in più rispetto alla stessa data del 2024 – i cittadini con più di 105 anni ancora in vita in Friuli Venezia Giulia: 9 in provincia di Udine, 5 in quella di Pordenone, 4 a Trieste e una nel Goriziano.

