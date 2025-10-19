FVG-Usa: Fedriga, focus su geopolitca e legame con gli States

“Questi incontri testimoniano la crescente visibilità internazionale del Friuli Venezia Giulia e consolidano il rapporto con gli Stati Uniti, Paese alleato e amico. Un legame che, oltre a rafforzarsi sul piano politico e istituzionale, può tradursi sempre più in opportunità economiche e di investimento per il nostro territorio”. Così il governatore Massimiliano Fedriga, accompagnato dall’assessore regionale alle Attività produttive Bini e dal portavoce Edoardo Petiziol, nella giornata di ieri ha avuto una serie di appuntamenti istituzionali e momenti celebrativi legati alla comunità italo-americana. La mattina si è aperta con la tavola rotonda organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Americana, che ha visto la partecipazione di figure di primo piano del panorama politico ed economico.

Tra gli ospiti l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci, il vicepresidente del partito dei Conservatori Riformisti Europei Carlo Fidanza, il consigliere per le politiche di bilancio della Presidenza del Consiglio Renato Loiero, Philip T. Reeker, partner e responsabile per l’area Europa & Eurasia del gruppo internazionale Albright Stonebridge / DGA Group, e Simone Crolla, direttore generale della American Chamber of Commerce in Italy. In questo contesto l’intervento di Fedriga ha portato al centro dell’attenzione il Friuli Venezia Giulia, con un focus particolare su Trieste, città che si conferma nodo strategico per la logistica e punto di riferimento per nuovi investimenti a livello internazionale. L’occasione ha permesso di evidenziare le potenzialità di un territorio regionale sempre più osservato con interesse dagli operatori economici statunitensi. In serata il governatore ha poi preso parte al Gala per il 50° anniversario della National Italian American Foundation, uno degli eventi più significativi per la comunità italo-americana.

Il palcoscenico di Washington ha visto sfilare grandi protagonisti dell’imprenditoria e della cultura. Con Doug Leone (Sequoia Capital), Roberto Cingolani (Leonardo), Stefano Donnarumma (Ferrovie dello Stato Italiane), Flavio Cattaneo (Enel), John Elkann (Stellantis), Pierroberto Folgiero (Fincantieri), Stefano Scornajenchi (Snam) e Matteo Zoppas (presidente ICE-ITA), il governatore ha avuto l’opportunità di condividere le opportunità di sviluppo della regione e le politiche di sviluppo nei settori produttivo e industriale. La serata si è chiusa con l’esibizione di Andrea Bocelli, che ha regalato un momento di grande emozione al pubblico. Tra le presenze istituzionali: i ministri Daniela Santanché e Luca Ciriani, il viceministro Vannia Gava e una nutrita delegazione di parlamentari e senatori, a conferma della rilevanza politica e istituzionale dell’appuntamento.