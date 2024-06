G7 dell’Istruzione al via: giovani talenti e lavoro i primi temi

Prima giornata di lavori del G7 Istruzione a Trieste. Intorno alle 9 il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha accolto tutte le delegazioni in piazza Unità d’Italia, poi è entrato nel palazzo della Regione dove tra oggi e domani si svolgerà il vertice. Il summit è presieduto dallo stesso ministro Valditara e vi partecipano i ministri dell’Istruzione dei Paesi del G7 e di 17 delegazioni, per oltre cento persone. Al vertice anche la Commissaria europea all’Istruzione Iliana Ivanova, i vertici dell’Unione Africana, i rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali competenti come Ocse, Unesco, Unicef e la Global Partnership for Education. Ad accogliere i ministri del G7 in piazza Unità anche il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga, che assieme all’assessore Alessia Rosolen già aveva fatto gli onori di casa ieri sera durante la cerimonia di apertura al castello di Miramare.

Due i temi oggetto di approfondimento: la valorizzazione dei talenti, finalizzata a promuovere l’acquisizione di competenze anche attraverso la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, e la riduzione del differenziale tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, con la previsione di rafforzare la mobilità educativa e occupazionale di giovani in possesso di competenze specialistiche. GUARDA IL VIDEO