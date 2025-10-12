  • Aiello del Friuli
Cronaca

Scontro in galleria sulla A23, un uomo precipita dal viadotto

Incidente stradale a Chiusaforte, viabilità interrotta
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un uomo di 35 anni ha perso la vita a Chiusaforte, dopo essere caduto dal viadotto dell’autostrada A23. Si tratta di un italiano originario di Feltre, il cui corpo è stato recuperato non senza difficoltà dalle sponde del fiume Fella. Il 35enne si trovava alla guida di un’auto con la quale si dirigeva verso sud, in direzione Udine. Giunto in prossimità della galleria Zannier lunga circa 1,4 km, per cause al vaglio della Polizia stradale di Amaro, con il veicolo è andato a sbattere violentemente contro una parete laterale del tunnel.
Dopo lo schianto, il conducente è uscito dall’auto, percorrendo a piedi a ritroso il tratto fino all’uscita nord della galleria. Arrivato sul Ponte Fella, l’uomo si sarebbe poi gettato dal viadotto, perdendo la vita sul colpo. La tragedia si è verificata questa mattina alle 8.30, all’altezza del chilometro 80, quando alla Sores è arrivato l’allarme lanciato da un automobilista in transito.
La salma è stata recuperata grazie all’intervento dell’elisoccorso regionale, dopo il nulla osta ricevuto da parte dell’autorità giudiziaria. Fortunatamente nessun’altra persona è rimasta coinvolta nella dinamica del sinistro.
Sul posto sono intervenute anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Tarvisio e Pontebba e il personale sanitario del 118. A causa dei rilievi, del recupero del corpo e della rimozione del veicolo incidentato, preso dal veneto a noleggio, il traffico è rimasto bloccato e ha subito rallentamenti per circa 4/5 ore.

