Galleria Bombi, insolita protesta per i lavori non pagati

Gli uomini sono dovuti rimanere in Friuli per lavorare. Così ad andare nel Comasco sono andate le loro donne e compagne che, da alcuni giorni, stazionano davanti a una ditta per protesta. Inizialmente erano sei. Tre, poi, sono dovute tornare a Udine. Nodo del contendere, il pagamento dei lavori in subappalto per il rivestimento interno della Galleria Bombi di Gorizia, compiuti dalla ditta edile Osmani di Cussignacco, di proprietà di una famiglia di origine kosovara.

Stando alle rivendicazioni dell’azienda friulana, la ditta appaltatrice ha, per ora, onorato solo in piccola parte il lavoro, mettendo in difficoltà la società di via dei Tre Galli.

Domani è in calendario un incontro con la ditta lombarda, che per la Osmani deve essere risolutivo.