Scoppia una gomma, tamponamento tra 2 auto e 2 camion in galleria

Un tamponamento in galleria tra 4 veicoli ha causato il ferimento di una persona e la chiusura per 4 ore del tratto tra Pontebba e Carnia sulla A23, in direzione Udine. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13, al Km 91 e 500 della Palmanova-Tarvisio, all’interno del tunnel ‘Pontebba sud’, posto subito dopo la barriera autostradale.

L’incidente ha avuto origine dopo lo scoppio di uno pneumatico di un tir in transito. L’evento accidentale ha causato rallentamenti improvvisi e il successivo scontro multiplo tra due camion e due vetture. Per permettere i soccorsi in una fase di traffico mediamente sostenuto, Autostrade per l’Italia ha bloccato la viabilità tra Pontebba e Carnia fino alle 17. Una misura resa necessaria per l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari, giunti sul posto con due ambulanze e l’elisoccorso regionale, oltre che mettere in sicurezza il pericoloso serbatoio di un mezzo a gasolio rimasto danneggiato.

Inevitabili i disagi per gli automobilisti, rimasti incolonnati tra Ugovizza e Pontebba. La coda ha raggiunto un picco massimo di 6 chilometri di lunghezza attorno alle 15.

Come spiegato dal responsabile di esercizio, Danni Montanari, questa sera la galleria verrà nuovamente chiusa per alcune ore, sia per manutenzione che per il ripristino della piattaforma.