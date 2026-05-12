Gallo cedrone: specie sempre più rara in FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sulle montagne del Friuli Venezia Giulia il silenzio sta prendendo il posto dei richiami del gallo cedrone. Il monitoraggio regionale 2025 conferma il trend negativo per una delle specie simbolo delle Alpi, oggi sempre più rara e vulnerabile.Il gallo cedrone, il più grande tetraonide al mondo, è classificato come “vulnerabile” nella lista rossa italiana degli uccelli nidificanti. La causa principale del suo declino è la progressiva perdita e frammentazione degli habitat forestali, sempre meno adatti alle sue esigenze biologiche.L’attività di osservazione, coordinata dal Servizio Biodiversità della Regione e realizzata da Corpo forestale, Carabinieri forestali, Progetto Lince Italia e Parchi regionali, ha previsto 31 uscite in 16 arene di canto. Il risultato è significativo: appena 22 maschi osservati, spesso isolati o in piccoli gruppi, con una media di 1-2 individui per area, lontano dalle aggregazioni tipiche della specie in fase riproduttiva.Il gallo cedrone è considerato un importante indicatore della qualità ambientale degli ecosistemi montani. Il suo declino rappresenta quindi un campanello d’allarme per la biodiversità alpina e rende necessarie misure di tutela sempre più efficaci per ridurre i disturbi e salvaguardare l’habitat.