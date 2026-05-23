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Cronaca

Gancio a terra per errore: scuola sicura, lunedì in classe

Dopo l'incidente di ieri alla Collodi di Pordenone, arrivate le rassicurazioni dai responsabili del cantiere Polo Young.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

E’ stato un errore umano, e non un guasto meccanico, a far scendere ieri pomeriggio il gancio di una gru nel giardino della scuola Collodi dal vicino cantiere Polo Young di Pordenone: un operaio ha attivato per sbaglio un telecomando.

Dopo il fermo del Comune, i tecnici hanno completato i controlli a tempo di record, escludendo ogni rischio. Soddisfatto il sindaco Alessandro Basso, che aveva preteso garanzie formali: “Ottenuta la certificazione scritta, lunedì i bambini torneranno in una scuola sicura”. ha confermato. Per blindare la convivenza tra lavori e attività didattiche, sempre lunedì, alle 8.30, è già convocato un tavolo operativo tra Comune, scuola e i responsabili dell’impresa che lavora nel cantiere.

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Scoppia l’incendio nell’oratorio, evacuate 300 persone

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