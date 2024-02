Pubblicata la gara europea per la riqualificazione dell’area Sant’Osvaldo

È stata pubblicata in data 22 febbraio la gara europea a procedura aperta per la riqualificazione del comprensorio ex Ospedale psichiatrico di Sant’Osvaldo, un passo decisivo per l’inizio dei lavori per la rivalorizzazione del comprensorio di Udine Sud in un’ottica di integrazione socio-sanitaria.

La scadenza per la presentazione delle domande è mercoledì 24 aprile 2024: il bando è consultabile al link https://asufc.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/ .

Ora, grazie al significativo investimento di € 25.000.000,00 concesso dalla Regione FVG con decreto n. 3187 del 25/11/2021, il via alla riqualificazione può partire.

La pubblicazione è frutto di un lungo percorso iniziato negli anni scorsi e che ha visto la fondamentale collaborazione dell’Università di Udine, in particolare con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, che ha analizzato lo stato di fatto e stabilito le priorità.

In particolare, è stato previsto il miglioramento della sicurezza pubblica in questa zona, il recupero e la valorizzazione dei suoi beni con valenza storica e architettonica, come simbolo dei luoghi della memoria, la messa in sicurezza degli edifici per bloccarne la decadenza, l’efficientamento energetico degli immobili esistenti e il trasferimento di alcune funzioni aziendali: previsto pure un risanamento conservativo con inserimento di nuove funzioni, interventi su infrastrutture, verde, viabilità, tecnologie e un accesso dedicato.

Il Direttore Generale ASUFC, dott. Denis Caporale: “Si tratta di un passaggio decisivo per la riqualificazione di un’area con un’eredità storica importante e che vogliamo restituire alla citta di Udine forte del suo passato ma proiettata verso il futuro: ringrazio tutte le componenti che hanno permesso l’avvio di questo progetto, la collaborazione con l’Università di Udine e l’intervento della Regione sono stati elementi imprescindibili per garantire l’attuazione di un percorso che rappresenta un tassello fondamentale per ridare slancio al comprensorio e ad un’area che vogliamo diventi uno dei fulcri per l’integrazione socio-sanitaria di ASUFC”.