Garage in fiamme a Fontanafredda, vigili del fuoco al lavoro

Grosso incendio nel tardo pomeriggio in una abitazione al civico 7 di via Loreto a Fontanafredda. Per cause in corso di accertamento dei vigili del fuoco, intervenuti in forze da Pordenone e da Vittorio Veneto, ad andare a fuoco è stato un garage annesso alla casa.

I pompieri sono stati allertati direttamente dalla proprietaria dello stabile, la quale ha visto un denso fumo nero uscire dal portone del garage. I danni sono ingenti. All’interno è andato bruciato tutto, compresa una macchina (una Volkswagen Passat). C’erano anche le batterie e l’inverter al servizio dell’impianto fotovoltaico e una bicicletta elettrica.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo prima di avere ragione delle fiamme. Non risultano persone intossicate o ferite. Sul posto stanno ancora operando due squadre dei vigili del fuoco. Parte della via, per permettere le operazioni di spegnimento e di smassamento, è stata chiusa alla circolazione.