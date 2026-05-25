Gattolini nuovo sindaco di Varmo, con il 36% dei voti

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GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Massimiliano Gattolini appoggiato dalla lista “Per Varmo Vil Di Var – Lista Civica” è stato eletto sindaco del Comune di Varmo con 529 voti, pari al 36,26 per cento delle schede valide.
Angelo Spagnol, appoggiato dalla lista “Per Varmo: Presenza, Ascolto, Cura – Spagnol Sindaco” ha ottenuto il 33.45% delle preferenze.
Pierino Biasinutto, appoggiato dalla lista “Primavera per Varmo”, ha ottenuto il 30.29 per cento delle preferenze. Sentiamo il neo sindaco Gattolini, che ha appreso da Telefriuli della vittoria.