Hanno rischiato di finire fuori strada alcuni automobilisti che oggi pomeriggio, transitando in via Colle ad Azzano Decimo, all’altezza dell’entrata del Ca’ Muliner, hanno udito un forte botto sul tergicristallo. Si trattava presumibilmente di ragazzini che, forse per noia o per divertimento, si stavano divertendo a lanciare gavettoni, da una casa, contro le macchine in transito.

Gli episodi sono stati segnalati alla polizia locale.