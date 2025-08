Gaza, De Toni:“Subito corridoi umanitari per i ventilatori pediatrici bloccati”

Un appello forte, urgente, rivolto alle istituzioni italiane e israeliane per salvare vite umane. Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha scritto una lettera indirizzata al Ministro degli Esteri, all’Ambasciatore israeliano in Italia e al sindaco di Tel Aviv, chiedendo di attivare corridoi umanitari prioritari per far arrivare a Gaza ventilatori pediatrici salvavita. Si tratta di apparecchiature donate dall’Italia all’Unicef, prodotte da un’azienda italiana, del valore di circa 700 mila euro, destinate ai neonati negli ospedali della Striscia, ma bloccate da mesi all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.”Sono dispositivi indispensabili – scrive De Toni – mentre la popolazione di Gaza sopravvive a stento in condizioni miserevoli”. Il sindaco richiama anche le parole del Papa, che ha invocato il cessate il fuoco e denunciato il grido di dolore dei genitori che piangono i propri figli.”Bloccare aiuti umanitari, in particolare dispositivi medici – sottolinea De Toni – è una scelta che moltiplica morte e dolore. Udine si è sempre schierata per la pace. Ora è il momento di intervenire”.