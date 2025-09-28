Gaza: Riccardi, da Fvg assicurata assistenza sanitaria a bimbi mutilati

Siamo quasi al termine di una nuova missione italiana che garantirà di curare anche nei nostri ospedali bambini in arrivo da Gaza. Una disponibilità manifestata, già settimane fa, in una lettera del presidente Fedriga al Governo italiano. Ciò al di là delle sciocche ed inutili strumentalizzazioni che leggiamo in queste ore”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi in occasione della celebrazione dei quarant’anni della sezione di Maniago della Croce Rossa Italiana con una Santa messa nel Duomo cui è seguito un evento svoltosi al Centro comunitario Maniagolibero.

“I quarant’anni della Cri maniaghese sono il traguardo di uno sforzo straordinario cui la Regione non poteva mancare”, ha osservato Riccardi. “Insieme alla Croce Rossa abbiamo superato la pandemia – così l’assessore -, abbiamo dato risposta all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e abbiamo affrontato tante avversità”.

Riccardi ha espresso gratitudine ai volontari, dedicando un pensiero per coloro che hanno perso la vita aiutando il prossimo, tra cui la volontaria deceduta in un incidente stradale occorso a Zoppola nel 2024.

“La Regione è a fianco di chi si prodiga nella comunità – ha aggiunto l’assessore -, anche nell’affrontare emergenze che si verificano fuori dal nostro territorio, come dimostra l’assistenza sanitaria offerta ai bambini mutilati di Gaza”.