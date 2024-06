Gdf Fvg, scoperti centinaia di lavoratori in nero ed evasori totali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Persone a servizio delle persone. E ancora: “Nella tradizione il futuro”. Sono gli slogan che la Guardia di Finanza ha scelto per celebrare uno dei suoi compleanni più prestigiosi, quello del 250esimo anniversario dalla fondazione, festeggiata in tutta la regione. A Udine il comandante provinciale Enrico Spanò ha ricordato i numeri dell’attività dell’ultimo anno e mezzo : oltre 5mila interventi 114 evasori totali scoperti, sequestro di beni di provenienza illecita per 126 milioni, così

come di 135 tonnellate di gasolio e 11 tonnellate di tabacco di

contrabbando tolti dal mercato, di quasi 200 chili di droga e 630mila prodotti contraffatti. Anche Gorizia e Pordenone hanno celebrato la ricorrenza, alla presenza delle istituzioni locali In tutta la regione premiati anche finanziari che si sono distinti in particolari attività.