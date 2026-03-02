Gdf scopre operazioni inesistenti per 5,4 milioni di euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Accertamento di 120 posizioni lavorative irregolari, con fatturazioni relative a operazioni inesistenti per 5,4 milioni di euro. Sono il risultato di una complessa attività investigativa messa in atto dalla Guardia di Finanza di Trieste e Venezia in tutta Italia, compresa la nostra regione. L’operazione, denominata “Dirty Delivery”, ha posto l’attenzione su presunti appalti illeciti di manodopera nel settore della logistica.

Al centro della presunta frode, un sofisticato schema di utilizzo della forza lavoro attuato mediante la creazione di una rete di società costituite in modo fittizio e intestate a prestanome, che fungevano da meri “serbatoi di manodopera” con il fine di eludere le norme di legge in materia di lavoro e i relativi contratti collettivi nazionali di settore.

Risultano indagate dalla Procura della Repubblica di Trieste 14 persone, di cui 5 per associazione a delinquere, residenti nelle province di Trieste, Udine, Modena, Teramo, Venezia, Foggia, Pesaro Urbino e Ragusa, e 10 società “fornitrici della manodopera” aventi la sede legale in diverse Regioni italiane.

Il Giudice delle Indagini Preliminari di Trieste, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso due provvedimenti restrittivi della libertà personale, di cui uno in carcere e l’altro agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettante persone domiciliate a Trieste, nonché il sequestro di oltre 750 mila euro.