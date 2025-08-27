Gemona acceleri la nuova legge: l’assassino non disponga del corpo della vittima

Ha fatto scalpore, anche fuori dai confini regionali, la notizia che sarà Lorena Venier, la donna che ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro assieme alla nuora a Gemona, a decidere il destino delle spoglie del 35enne. Sarà proprio lei, infatti, a scegliere tempi e modi per il funerale e la sepoltura della vittima. Una situazione paradossale che potrebbe non ripetersi più grazie a una nuova legge.

“Ciò, oltre a essere eticamente inaccettabile – spiega Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama -, potrebbe influire gravemente sulle indagini e sull’esito processuale. Un’aberrazione consentita dall’attuale legislazione in Italia, la quale prevede che, in assenza di testamento, a disporre della salma del defunto sia il parente più prossimo”.

Proprio per evitare tale situazione, al senato è stato approvato con voto unanime un disegno di legge sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio, che interviene impedendo che un indagato di omicidio possa disporre del corpo della vittima.

“Mi auguro – conclude la senatrice – che alla Camera, dove il disegno di legge è in attesa dell’approvazione dell’aula, venga accelerato l’iter, così che il paradosso del caso Venier sia davvero l’ultimo nella storia d’Italia”.