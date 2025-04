Gemona: auto va a fuoco, le fiamme investono anche una casa

Va a fuoco per motivi ancora da chiarire un’auto parcheggiata in strada, ma le fiamme avvolgono anche un’abitazione nei pressi. E’ successo poco dopo la mezzanotte a Gemona, dove i Vigili del Fuoco del Comando di Udine supportati dal locale distaccamento e da quello di San Daniele sono dovuti intervenire per spegnere un incendio divampato da una vettura posteggiata nei pressi di una casa di due piani: all’arrivo dei pompieri il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme, che avevano coinvolto anche infissi e interni del vicino alloggio, dove vivono quattro persone, due adulti e due minori, tutte messesi in salvo in tempo. Ci sono volute diverse ore per spegnere l’incendio, che ha reso inabitabile l’edificio. Sul posto per i rilievi di competenza i Carabinieri.