Dopo dodici settimane di addestramento ad Aosta, 213 volontari dell’Esercito riceveranno il cappello alpino venerdì 20 novembre alla caserma “Goi Pantanali” di Gemona del Friuli. La cerimonia conclude il percorso dei volontari in ferma iniziale del corso “Monte Vodice IV”, che si sono formati al Centro Addestramento Alpino.

La tre giorni che precede la consegna è iniziata questa mattina al Sacrario militare di Redipuglia, dove i giovani militari hanno reso omaggio ai Caduti alla presenza della sindaca di Fogliano Redipuglia, Cristiana Pisano, e del colonnello Daniele Simeoni, comandante del Reggimento Addestrativo del Centro Addestramento Alpino. Dopo l’omaggio, i volontari hanno visitato il Sacrario e le trincee.