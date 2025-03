Gemona del Friuli, ricorda le vittime della pandemia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata deposto un omaggio floreale al monumento dedicato alle 60 vittime provenienti da Bergamo e che furono cremate a Gemona a causa dell’impossibilità di dare loro una degna sepoltura nei luoghi d’origine. Una cerimonia per non dimenticare nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid 19 a 5 anni dalla Pandemia, l’Amministrazione Comunale ripete annualmente questo momento, considerandolo il vissuto storico- sociale più importante dopo l’esperienza del sisma del 76.