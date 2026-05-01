Gemona, entro fine 2026 via la gru simbolo della ricostruzione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Intendiamo rimuovere entro quest’anno la gru accanto al castello”. L’annuncio è del sindaco di Gemona Roberto Revelant, che, interpellato da Telefriuli sul tema, conferma: “I lavori sul maniero si sono conclusi, completeremo a breve anche quelli relativi al giardino: una volta terminato l’intervento è nostra volontà, anche come gesto simbolico in questo anno così significativo, rimuovere la gru-simbolo della ricostruzione post-sisma”.

Il mezzo è infatti presente da quando sono iniziati i lavori di recupero e riqualificazione nell’area del castello dopo il terribile terremoto del 1976 che rase al suolo la città. E’ un riferimento chiaro e conosciuto anche per chi arriva da fuori Gemona, visibile pure a diversi chilometri di distanza. Tra poco, però, diventerà un ricordo: l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di far si che entro la fine del 2026 la gru non ci sia più.

E intanto fervono i preparativi per gli eventi a ricordo del sisma: si attende l’ufficialità per l’arrivo, mercoledì 6, anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre che del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Sarà un onore ricevere le più alte cariche dello Stato – sottolinea Revelant – a cui diciamo grazie per esserci: attendiamo ufficialità in merito alla possibile presenza della presidente Meloni”.