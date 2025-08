GUARDA IL VIDEO Il giorno dopo l’orrore di via dei Lotti, in tanti si interrogano sul futuro della bimba di sei mesi, rimasta orfana di padre e con la mamma e la nonna non in grado di prendersi cura di lei. “Si trova in una struttura protetta” ha detto oggi il sindaco di Gemona Roberto Revelant. “Il Comune – fa sapere il primo cittadino – non aveva ricevuto segnalazioni di episodi di violenza domestica”.