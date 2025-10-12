Gemona in festa per i 100 anni dei suoi Alpini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una città in festa e una sfilata imponente hanno chiuso oggi a Gemona del Friuli le celebrazioni per il centenario della storica sezione locale dell’Associazione Nazionale Alpini. I festeggiamenti, iniziati sabato scorso con l’inaugurazione della rinnovata sede locale, si sono conclusi stamattina con la cerimonia ufficiale in piazza Ferro che ha sottolineato l’esempio di solidarietà e impegno che le Penne Nere continuano a incarnare per la comunità.

Il corteo, che ha visto sfilare oltre un migliaio di penne nere tra i reparti in armi e i congedati, è partito dopo la cerimonia ed è arrivato fino al parco di via Dante, preceduto dalla Santa Messa nel Duomo e dalla benedizione del nuovo vessillo sezionale.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, tra cui il presidente nazionale ANA Sebastiano Favero, il comandante dell’8° Reggimento Alpini, colonnello Lorenzo Rivi, il sindaco Roberto Revelant e l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. L’evento ha assunto un valore simbolico in vista del 2026, anno in cui Gemona e tutto il Friuli ricorderanno i 50 anni dal sisma del 1976. Un messaggio che i vertici ANA hanno raccolto, con il presidente Favero che ha ricevuto il sigillo della città da parte del Comune.