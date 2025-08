Gemona, in via dei Lotti oggi regna il dolore

GUARDA IL VIDEO Nessuno si dà pace, in Via dei Lotti, per il dramma che ha colpito l’intera comunità. I vicini della famiglia Venier non vogliono parlare. La strada, che dà dritta sulla Pontebbana, è immersa nel silenzio. Non si percepisce nemmeno il traffico che continua a scorrere ininterrotto sulla statale all’ingresso di Gemona. Il dolore è grande. Lì tutti conoscevano Lorena Venier, l’infermiera 61enne che si è autoaccusata dell’efferato omicidio del figlio Alessandro. E il profilo che esce dal racconto di chi l’ha vista portare sempre sulle spalle il peso di una vita non senza difficoltà e dedicata agli altri, è quello di una donna generosa, pronta a spendersi per il prossimo. Tra le mura di casa e al lavoro dove, qualcuno sottolinea con orgoglio, si è fatta strada lavorando sodo fino a raggiungere il ruolo di caposala.

Dal racconto, rigorosamente a telecamere e microfoni spenti, emerge la storia di una donna che ha dovuto spesso far fronte a situazioni difficili e che negli ultimi tempi ha visto aumentare il carico di quei pesi, sempre retto con grande dignità.

Alessandro viene descritto come un figlio irrequieto, che non riusciva a vivere serenamente in quel luogo; i problemi della nuora, colpita dalla depressione post partum dopo la nascita della figlioletta a gennaio. E, due settimane fa, la morte del fratello, che ha fatto seguito alla scomparsa della mamma, avvenuto qualche anno fa, dopo anni di assistenza nel domicilio in quanto allettata.