Gemona, inaugurata la nuova pump track per bici e skate

Due giornate di festa dedicata allo sport acrobatico nella montagna friulana. E’ stata inaugurata questa mattina a Gemona la nuova pump track, il circuito fatto di salite, discese e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie con le biciclette, come le bmx, e gli skateboard. La pista è stata realizzata dal Comune di Gemona con il contributo della Regione nella borgata di Stalis, in via da Fornas, nell’area dell’Associazione sportiva Laser.

A tenere a battesimo la pump track, che sarà gestita dai ragazzi ragazzi della Riders Brothers Crew, sono stati il sindaco di Gemona Roberto Revelant e l’assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, che ha materialmente tagliato il nastro. “C’è un territorio innovativo – ha detto Zilli – che investe nello sport e che continua a dare linfa al progetto Sportland. Un circuito – prosegue – realizzato in un contesto naturalistico stupendo dove si possono fare passeggiate su sentieri attrezzati, collegato alle grandi ciclabili e a percorsi cicloturistici interni”.

Dopo l’inaugurazione, le esibizioni spettacolari con rider di fama nazionale come Tommaso Mazzetti e Mattia Costerman e quelle degli Skaters Gruppo di Udine. La festa proseguirà domani con la Sportland BikeXperience – Pump Edition, dove si potranno scoprire i rudimenti della pump track sotto la guida di maestri esperti.