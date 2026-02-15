Gemona, incrocio “killer”: “Problema mai risolto”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una storia che si ripete, da anni. Troppi anni. Incidenti su incidenti – l’ultimo in ordine cronologico ieri sera quando si sono scontrati un furgone e una macchina – tra le vie Cavazzo e Majano, a Gemona del Friuli. I residenti sono stanchi di questa situazione ma soprattutto sono preoccupati.

Il sindaco, Roberto Revelant, conosce molto bene il problema. E in un’ottica di riorganizzazione della viabilità ha promesso che, al massimo entro 90 giorni, il problema del pericoloso incrocio tra le vie Cavazzo e Majano verrà risolto attraverso la realizzazione di un doppio senso unico di marcia. Con l’eliminazione dell’attuale semaforo. “Un intervento – ha riferito – per il quale abbiamo già trovato la copertura economica tra le pieghe del bilancio e che abbiamo condiviso con Fvg Strade e la polizia locale”.