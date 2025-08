Gemona, la madre: ‘Sono stata io, so che ciò che ho fatto è mostruoso”

GUARDA IL VIDEO A Lorena Venier e Mailyn Castro Monsalvo, che si sono autoaccusate dell’omicidio di Alessandro Venier, la Procura di Udine contesterà la premeditazione. Lo ha fatto sapere il Procuratore aggiunto di Udine, Claudia Danelon, in relazione al delitto di Gemona. L’applicazione dell’aggravante, rispetto all’omicidio volontario e all’occultamento di cadavere, sarà proposta nell’udienza di convalida davanti al gip, domani mattina alle 9 in Tribunale a Udine.

La madre della vittima, Lorena Venier, di 61 anni, ha già parlato al pubblico ministero Giorgio Milillo, durante un interrogatorio durato due ore, durante il quale ha ammesso le proprie responsabilità. “Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso”. ” Come si può immaginare – ha riferito l’avvocato della donna Giovanni De Nardo -la mia assistita era visibilmente scossa per la crudeltà della sua azione e per la contrarietà a qualsiasi regola naturale del suo gesto”.

Il delitto è avvenuto la notte di venerdì 25 luglio, nella casa di via dei Lotti 45 a Gemona. Il corpo di Alessandro Venier è stato sezionato in tre parti e sistemato in un bidone coperto con calce viva. Materiale che sarebbe stato acquistato appositamente online dalle due donne per neutralizzare l’odore del cadavere ed evitare di insospettire i vicini. Da verificare se l’acquisto sia stato effettuato prima o dopo l’uccisione dell’uomo. Da quel giorno il corpo all’interno dell’autorimessa della villetta. E dopo il ‘delitto mostruoso’ – come lo ha definito lei stessa – Lorena Venier si è presentata regolarmente al lavoro, fino a mercoledì sera. E’ infermiera in servizio al distretto sanitario di Gemona.

Per rimuovere il bidone dall’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La salma è stata affidata a un istituto legale per l’autopsia. Nell’abitazione non sarebbero state trovate tracce di sangue: la madre e la compagna della vittima avrebbero ripulito la casa nei giorni seguenti l’omicidio.

“Mailyn è la figlia femmina che non ho mai avuto” avrebbe detto agli investigatori Lorena Venier. “Forse in questo legame eccezionale – ha fatto sapere il difensore della donna De Nardo – può esserci la base della spiegazione di ciò che è accaduto”.

Al di là della contestazione della premeditazione, dalla Procura non filtrano altre informazioni. “Non possiamo fornire alcun altro elemento – ha detto il Procuratore aggiunto Danelon. La vicenda è molto delicata e prima della conclusione degli accertamenti non possiamo asserire se ci siano state responsabilità preponderanti nel delitto di un’indagata rispetto all’altra”.