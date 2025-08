Gemona, la madre: ‘Sono stata io, so che ciò che ho fatto è mostruoso”

“Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso”. Lorena Venier, 61 anni, ha ammesso di fronte al magistrato che l’ha interrogata di aver ucciso il figlio Alessandro, di 35 anni, e di averne fatto il corpo a pezzi. Un delitto, come confessato dalla donna, avvenuto il 25 luglio, in questa casa di Gemona, al civico 47 di via dei Lotti.

Da quel giorno il corpo è rimasto nascosto in un bidone all’interno dell’autorimessa della villetta, sepolto tra la calce per evitare il diffondersi di miasmi che avrebbero potuto insospettire i vicini. E dopo il ‘delitto mostruoso’ – come lo ha definito lei stessa – Lorena Venier si è presentata regolarmente al lavoro. E’ infermiera in servizio al distretto sanitario di Gemona.

“La mia assistita ha reso piena confessione di fronte al sostituto procuratore che l’ha interrogata – ha confermato, l’avvocato Giovanni De Nardo, che patrocina la sua difesa. Come si può immaginare, era visibilmente scossa per la crudeltà della sua azione e per la contrarietà a qualsiasi regola naturale del suo gesto”. La donna ha agito assieme alla convivente del figlio.

L’interrogatorio di quest’ultima, Caccusata dell’omicidio del compagno Alessandro Venier, sarebbe iniziato nel pomeriggio, fissato dal sostituto procuratore di Udine, Giorgio Milillo. La donna è difesa dagli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo.

Domani mattina alle 9 in Tribunale a Udine, di fronte al Gip Mariarosa Persico, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto di madre e compagna della vittima.

L’avvocato di Lorena Venier ha riferito che la donna ha completamente dettagliato il movente del gesto. Nel rispetto del segreto istruttorio, tuttavia, il legale non fornisce elementi sulle motivazioni e nemmeno sulle modalità del delitto.