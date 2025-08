GUARDA IL VIDEO Il giorno dopo l’efferato omicidio che ha sconvolto Gemona, il pensiero dell’intera comunità va alla piccola che ha perso in maniera tanto tragica l’intero nucleo familiare. In tanti si sono già fatti avanti per dare la propria disponibilità all’adozione, ma questo è un percorso che segue un iter preciso, come spiega il sindaco Roberto Revelant.