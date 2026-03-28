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Cronaca

Gemona-Piancavallo, tappa del Giro che farà storia

Redazione
Autore: Redazione

“Questa tappa non è solo sport, ma memoria, identità e futuro: oggi portiamo al mondo il Modello Friuli e la forza della nostra rinascita, investendo risorse importanti per lasciare un segno tangibile nel territorio”.
Gli assessori Cristina Amirante e Barbara Zilli hanno presentato l’impegno della Regione per la 20esima tappa del Giro d’Italia 2026, che il 30 maggio partirà da Gemona del Friuli per raggiungere Piancavallo. La serata di presentazione, che si è svolta all’interno della caserma Feruglio di Venzone ed è stata condotta dalla nostra Francesca Spangaro, è stata trasmessa in diretta da Telefriuli.
La ventesima tappa del giro sarà determinante dal punto di vista agonistico e carica di significati simbolici. La partenza avverrà dalla Caserma Goi-Pantanali di Gemona, dove nel 1976 persero la vita 29 alpini. Un ricordo e un omaggio alle vittime del sisma.
Durante la serata, il presidente del Comitato locale di tappa Paolo Urbani ha illustrato nel dettaglio il percorso di 200 chilometri e 3.900 metri di dislivello, mentre il portavoce della Regione, Edoardo Petiziol, ha consegnato un premio alla carriera a Mauro Vegni, storico direttore del Giro. Insieme hanno ricordato la visione di Enzo Cainero, la cui eredità continua a vivere in un evento che vede la partecipazione corale di Protezione Civile, volontari e istituzioni locali. Il riconoscimento, un mosaico della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, ha suggellato un talk che ha visto Vegni protagonista insieme al giornalista del Messaggero Veneto Antonio Simeoli.
L’assessore Zilli ha ricordato il “legame profondo tra il ciclismo e la storia di questa terra. Il ciclismo – ha detto – è fatica, è resistenza, è capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Ed è esattamente ciò che è accaduto dopo il terremoto”. “Questa sarà una tappa che entrerà nella storia” ha aggiunto.
L’assessore Amirante ha ricordato l’ingente investimento in campo per mettere in sicurezza numerose strade locali e riqualificare piazze e tratti in porfido nei comuni che furono l’epicentro del sisma.
All’evento sono intervenuti anche il colonnello Lorenzo Rivi per l’8° Reggimento Alpini, il sindaco di Venzone Mario Valent, il sindaco di Gemona Roberto Revelant e il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin.

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