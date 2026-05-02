Gemona pronta a celebrare i 50 anni dal terremoto

C’è grande attesa a Gemona alla vigilia delle celebrazioni del 50° anniversario del sisma, che si apriranno domani con la Santa Messa celebrata dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi e che proseguiranno mercoledì con la visita del Presidente Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. I preparativi sono stati portati a termine e tutto e pronto per accogliere chi, nel 1976, fu a in Friuli per aiutare le popolazioni.

Grande l’impegno in queste settimane della Protezione civile gemonese.