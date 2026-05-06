Gemona ricorda i 29 soldati morti alla Goi Pantanali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Come ogni anno, da quel 6 maggio di mezzo secolo fa, anche questa mattina alla Goi Pantanali, sede del Reggimento Logistico della “Julia”, è stata celebrata la messa solenne in memoria dei 29 soldati morti a causa del terremoto del 1976. All’epoca la caserma ospitava principalmente i reparti del Battaglione “Vicenza” e il Gruppo “Conegliano”.La scossa delle 21 provocò il crollo delle palazzine in cui i militari si trovavano per il riposo o le attività serali. Fu una tragedia, in parte contenuta grazie all’intervento immediato dei soldati scampati al crollo, che si attivarono per soccorrere i commilitoni rimasti sotto le macerie.Alla celebrazione eucaristica, officiata dal cappellano militare don Albino D’Orlando, hanno partecipato migliaia di penne nere, vigili del fuoco, autorità civili e militari provenienti da tutta la regione. Nelle prime file anche l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e la Medaglia d’Oro al valor militare Paola Del Din.Al termine della funzione è intervenuto il sindaco di Gemona, Roberto Revelant: “Oggi sento la vicinanza di tutta la regione e dell’intera nazione. Alle penne nere va il nostro sentito ringraziamento per ciò che fecero allora e per quello che continuano a fare”. Il primo cittadino ha poi concluso con un pensiero ai familiari delle vittime: “Non dimenticheremo mai gli alpini caduti quel giorno a causa del sisma in questa caserma”.