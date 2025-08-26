Gemona, seghetto e coltello compatibili con ferite su corpo di Alessandro Venier

Il coltello e il seghetto sequestrati in via dei Lotti a Gemona sono compatibili con le ferite subite dal corpo di Alessandro Venier. Sarebbero dunque questi gli strumenti utilizzati per sezionare il cadavere del 35enne in tre parti poco dopo la morte. E’ quanto ha stabilito la nuova perizia, durante la quale sono stati prelevati ulteriori campioni biologici, effettuata ieri dai medici legali incaricati dalla Procura di Udine e dai difensori delle due donne indagate per il delitto: la compagna colombiana Mailyn Castro Monsalvo, affidata all’Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Venezia, e la madre Lorena Venier, in custodia cautelare al Coroneo di Trieste.

Proprio quest’ultima aveva confessato di aver fatto a pezzi il figlio, dopo averlo sedato e dopo che la nuora lo aveva strangolato con i lacci delle scarpe. Un racconto non confermato dalla coimputata, che nei primi due interrogatori si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Qualcosa di nuovo potrebbe però emergere il 10 settembre, quando la donna sarà nuovamente sentita dal titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Giorgio Milillo.

A oltre un mese dal delitto, il funerale di Alessandro non è stato ancora celebrato. A decidere modalità e tempi delle esequie dovrà essere Lorena Venier, proprio colei che ha confessato l’omicidio. Il Comune di Gemona, spiega il sindaco Roberto Relevant, sta attendendo il nulla osta della Procura per la sepoltura. Poi le volontà di Lorena saranno comunicate dai suoi difensori, gli avvocati Giovanni De Nardo ed Emanuele Sergo. “Per il funerale – dicono i due legali – manca ancora il nulla osta dal momento che sono in atto approfondimenti”.

Infine, per quanto riguarda l’affidamento della figlia di 7 mesi di Alessandro e Maylin alla famiglia della madre, le autorità colombiane stanno interloquendo con il Tribunale per i minorenni di Trieste.