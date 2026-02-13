Gemona si prepara al Raduno del Triveneto: attese 25 mila penne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Emergono i primi dettagli sul Raduno del Triveneto che si terrà a Gemona del Friuli il 19, 20 e 21 giugno. La tre giorni con le penne nere sarà inevitabilmente dedicata al ricordo del sisma del 1976 e alla ricostruzione avviata subito dopo la tragedia.

Come riferito dal presidente della sezione Ana locale, Ivo Del Negro, gli alpini attesi saranno circa 25 mila. A questi si aggiungeranno anche circa 2 mila ex militari in servizio durante la primavera-estate di cinquant’anni fa, protagonisti della prima fase dell’emergenza — dal 6 maggio al 30 luglio — gestita dall’Esercito Italiano e dal commissario straordinario Giuseppe Zamberletti. Il loro contributo fu decisivo per accelerare le demolizioni programmate dal Genio militare, agevolando la rimozione delle macerie e l’avvio della ricostruzione.

Il primo giorno di raduno sarà dedicato agli alpini impegnati negli undici cantieri realizzati dopo il terremoto. Furono circa 15 mila le penne nere che si alternarono in Friuli tra il 1976 e il 1978, contribuendo in modo concreto alla rinascita del territorio.

La mattina del secondo giorno sarà invece dedicata all’Assemblea degli Alpini d’Europa, con circa 200 partecipanti provenienti da dieci sezioni. Nel pomeriggio sono previsti momenti solenni in ricordo dell’allora presidente nazionale Ana Franco Bertagnoli, ideatore dei cantieri, oltre che di Giuseppe Zamberletti e dell’ex sindaco di Gemona Ivano Benvenuti, per due mandati presidente della sezione Ana locale. Sempre nel pomeriggio verrà consegnato un riconoscimento ai presidenti degli undici cantieri.

Il terzo giorno del raduno sarà dedicato alla tradizionale sfilata. La partenza è prevista alle 9.30 dalla zona del Centro Studi, mentre l’area delle cerimonie sarà allestita in via Dante, dove verranno predisposte le tribune. Al termine della manifestazione sarà consegnata la Stecca, che da Gemona passerà a Treviso, futura sede del raduno 2027.

Proprio in vista di un programma così articolato, il presidente Ivo Del Negro sta definendo accordi con aziende del territorio e istituti di credito per sponsorizzazioni e supporto logistico. Nel pomeriggio di oggi, la Fantoni di Osoppo ha confermato la disponibilità a ospitare i 200 delegati dell’Assemblea degli Alpini d’Europa e a garantire oltre 350 pasti nella propria mensa nella giornata di sabato 20 giugno.