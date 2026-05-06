Gemona sotto i riflettori nel ricordo del terremoto del ’76

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gemona e il Friuli oggi sono finiti sotto i riflettori d’Italia in una giornata densa di ricordi, lacrime e gratitudine. Le cerimonie si sono svolte sotto una pioggia battente che, in più di un’occasione, ha quasi nascosto la commozione sui volti dei presenti.Il primo appuntamento ufficiale si è tenuto alle 9 nella rinnovata sede dell’A.N.A. in via Scugjelars, dove è stata deposta una corona d’alloro ai piedi del cippo dedicato agli Alpini deceduti durante il sisma del 1976. A fare gli onori di casa e a ringraziare autorità e partecipanti è stato il presidente della sezione, Ivo Del Negro: “È un onore avervi tutti qui oggi”.Le commemorazioni sono poi proseguite con la deposizione di un omaggio floreale al monumento in memoria delle vittime del terremoto e dell’opera di soccorso prestata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel piazzale del Centro Studi “Emanuele Chiavola”. Una mattinata intensa, nel segno della memoria condivisa e del riconoscimento verso chi ha sacrificato la propria vita e verso chi, allora, si prodigò nei soccorsi.