Dalle gare in regione al record italiano, passando per le più importanti manifestazioni europee e mondiali con le nazionali. Giada Carmassi è un’atleta che ce l’ha fatta. Partita dalle categorie giovanili, nelle quali ha gareggiato con la maglia della Gemonatletica, la friulana è arrivata a raggiungere l’apice tricolore, firmando nel 2025 il primato nazionale dei 100 ostacoli con 12’’69. Non è stata la sua una strada lineare, anzi. La portacolori dell’Esercito ha attraversato alcuni momenti difficili prima di imporsi.

La sua è una storia di resistenza, fatta di duro lavoro. Una storia che invita i più giovani a non mollare. La 32enne originaria di Magnano in Riviera racconterà la sua carriera venerdì 20 novembre a Lignano, al Bell’Italia, ospite della prima giornata del “Training Camp 2.0”, raduno riservato alla categoria under 16 (e agli under 18 della marcia) organizzato dal Comitato regionale Fidal del Friuli Venezia Giulia. Appuntamento alle 18.15, quando l’atleta dialogherà col giornalista Alberto sul suo percorso sportivo, che l’ha portata a essere tra le migliori interpreti italiane dei 100 ostacoli nella piena maturità agonistica. Carmassi ha infatti compiuto il definitivo salto di qualità tra il 2022 e il 2023, tra i 28 e i 29 anni, quando è scesa sino a 13’’10 ed è riuscita a vincere il suo primo titolo italiano assoluto. Nel 2024 ha partecipato alla prima, grande manifestazione internazionale con la maglia azzurra – gli Europei di Roma – mentre nel 2025 ha firmato a Stoccolma in un meeting della Diamond League il primato italiano di 12’’69. Azzurra anche ai mondiali indoor di Nanchino 2025 e Torun 2026 nei 60 ostacoli, oltre che agli iridati estivi di Tokyo del 2025 e agli Europei di Birmingham della scorsa estate (nei 100 ostacoli), il suo esempio è quanto mai attuale, il suo esempio è quantomai attuale alla luce dei dati usciti pochi giorni fa, che vedono nove atleti under 16 su dieci non far più parte del mondo dell’atletica a distanza di sette anni. Arrivare in alto si può, anche quando tutto sembra perduto.

Il talk con Giada Carmassi dà il via al fine settimana di allenamenti, che si svolgeranno tra la pista di Bibione e le strutture della Bell’Italia, nonché al corso di formazione federale riservato ai tecnici (che garantisce un totale complessivo di due crediti). Grande attenzione verrà data alle prove multiple: tra i relatori ci sarà anche Marco Andreatta, tecnico referente del settore della Fidal nazionale. Verranno anche consegnati i diplomi ai nuovi tecnici del “Corso istruttori 2026”.

Foto in allegato, credito: Grana/Fidal