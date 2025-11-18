  • Aiello del Friuli
martedì 18 Novembre 2025
Genitori in allarme all’asilo di Adegliacco: “Abbiamo chiamato i vigili”

L’acqua entra dal soffitto ormai da due anni ed ora anche le vie di fuga non sono utilizzabili
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. All’asilo di Adegliacco l’acqua entra dal soffitto ormai da due anni. Un problema cronico, noto da tempo, che oggi è arrivato a un livello definito “inaccettabile” dai genitori. Le immagini all’interno della scuola parlano da sole: chiazze di infiltrazioni ovunque, muffa, intonaco staccato, plafoniere smontate con fili elettrici esposti, pareti bagnate e locali che mostrano segni evidenti di degrado. E questa mattina, la scoperta più grave: le uscite di emergenza risultano bloccate. Un fatto che ha spinto alcune famiglie a chiamare i vigili del fuoco. La denuncia dei genitori è dura: “Abbiamo seriamente paura per l’edificio. Secondo noi non è agibile e abbiamo paura per bambini e personale  – dicono le mamme – la scuola era stata chiusa, poi riaperta, ma i problemi sono sempre gli stessi. Ora anche le vie di fuga non sono utilizzabili.” I genitori ieri hanno incontrato la dirigente scolastica, la quale ha proposto lo spostamento temporaneo dei bambini in un altro plesso. Una soluzione possibile sul piano logistico, ma che non convince tutte le famiglie, preoccupate per la distanza, per le condizioni degli spazi alternativi e soprattutto per il fatto che, dopo due anni di problemi, si tratti ancora solo di soluzioni provvisorie. Le famiglie chiedono interventi definitivi, tempi certi e soprattutto garanzie sulla sicurezza dei bambini e del personale. Perché, dicono, “non possiamo più aspettare che la situazione peggiori”.

Nel tardo pomeriggio di oggi, l’asilo è stato fatto chiudere dai vigili del fuoco.

