Gestivano lo spaccio in viale Ungheria: arrestati sei stranieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La polizia ha smantellato un’organizzazione criminale che gestiva lo spaccio di droga in viale Ungheria a Udine. Tredici le persone indagate (9 pakistani, 2 afghani), sei delle quali sono state arrestate.

Gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica, su segnalazione di alcuni residenti, la scorsa primavera avevano avviato un’attività prima di monitoraggio del fenomeno, poi repressiva.

Dai primi accertamenti era emerso come gli stranieri, per lo più di origine pakistana, titolari di permesso di soggiorno o protezione internazionale, riuscivano, grazie ad un consolidato modus operandi, a spacciare hashish o cocaina a qualsiasi ora del giorno, sotto i portici del viale o nei pressi del parco Martiri delle Foibe, a volte anche a minorenni. La droga prelevata da diversi nascondigli, in mezzo alle siepi, sotto a tombini stradali o autovetture in sosta, dietro a serrande di pubblici esercizi o all’interno di cassette delle lettere, veniva frazionata in modo da averne sempre a disposizione senza correre il rischio di perdere l’intero quantitativo in caso di controlli.

Gli indagati hanno potuto contare sul supporto di altri loro connazionali, che fungevano da sentinelle.

Anche grazie all’utilizzo di telecamere, è stato possibile, nel corso di alcuni mesi, documentare decine di cessioni con contestuale sequestro di 1,6 kg di cocaina, 14 di hashish e 70 grammi di ecstasy.