Getta bimba di 5 anni dal terrazzo e tenta il suicidio, uomo in stato di fermo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima ha lanciato la figlia di 5 anni dal terrazzo del primo piano e poi si è gettato lui stesso, tentando di togliersi la vita. È la ricostruzione fatta dagli inquirenti sul tragico gesto di un 43enne, compiuto la notte tra il 4 e il 5 gennaio a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia. L’uomo è separato dalla compagna e aveva in affido la bimba durante le vacanze natalizie. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno avvertito i tonfi. La piccola, di soli 5 anni, è stata ricoverata in all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in codice rosso per un grave trauma cranico. L’elisoccorso non poteva volare a causa della nebbia ed è stato necessario il trasporto con ambulanza. Le sue condizioni sono in leggero miglioramento e non sarebbe più in pericolo di vita.

Il padre, rimasto pressoché illeso, è in stato di fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio. Il provvedimento è stato adottato dalla Procura di Pordenone, che ha competenza territoriale, dopo che i medici hanno fornito le prime risultanze sullo stato psicofisico dell’uomo, come confermato dal procuratore facente funzione Maria Grazia Zaina. I vicini, dopo la caduta, hanno trovato l’uomo che camminava nel giardino e pronunciava frasi sconnesse, come hanno riferito ai Carabinieri della Compagnia di Portogruaro che stanno indagando sulle cause all’origine del gesto.