Ghiacciaio del Montasio sempre più piccolo, neve quasi sparita

Anche il ghiacciaio più resiliente delle Alpi mostra le ferite della crisi climatica. Il Montasio appare in forte sofferenza agli esperti della Carovana dei ghiacciai di Legambiente, affiancati dall’Università di Udine e dal Corpo forestale regionale. Negli ultimi vent’anni ha perso appena 2-3 metri di spessore, contro i circa due metri all’anno di altri ghiacciai alpini, ma nel 2026 la sua resistenza ha iniziato a vacillare.

A pesare sono soprattutto la scarsità di neve e il caldo estivo: a maggio ne sono stati misurati al massimo 20 metri, contro i 30-40 delle annate migliori. La superficie, estesa per sette ettari a una quota media di 1.900 metri, appare oggi più piatta, annerita e quasi priva di neve. Durante il sopralluogo è inoltre crollata parte della grande cavità formatasi nel settore superiore.

Intanto licheni e piante pioniere occupano gli spazi lasciati liberi dal ghiaccio. Ai piedi dello Jôf di Montasio, Legambiente ha esposto lo striscione “Non è caldo, è crisi climatica”, chiedendo politiche di mitigazione e tutela dei nuovi ecosistemi alpini.