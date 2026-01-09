Ghiaccio a Trieste, incidenti e disagi per il traffico

Disagi per il traffico e incidenti si sono verificati stamani a Trieste, in particolare nell’area carsica, anche a causa delle temperature rigide e della presenza di ghiaccio sulle strade.

La squadra della Protezione civile locale attraverso i social ha segnalato “ghiaccio sul raccordo autostradale di Trieste (Ra13), zona Trebiciano, Opicina, Fernetti” e ha invitato alla prudenza. In mattinata sono rimasti chiusi, come ha comunicato Anas, due tratti di raccordo autostradale.

In particolare, la careggiata in direzione Venezia del Raccordo 13 A4-Trieste è rimasta temporaneamente chiusa a causa di due incidenti stradali che hanno coinvolto nel primo caso un solo veicolo, nel secondo due mezzi pesanti e due autovetture.

Un tratto di Raccordo 14 A4-Trieste-Dir è rimasto chiuso poi all’altezza di Fernetti a causa della presenza di ghiaccio sulla sede stradale. Dopo ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione, attorno alle 12 entrambi i tratti sono stati riaperti.